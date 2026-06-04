Aleksandra Krunić i Ana Danilina će u petak oko 16.00 igrati za plasman u finale Rolan Garosa protiv Šuko Aojame i En Šuo Liang.

Srpsko-kazahstanska kombinacija je drugu godinu zaredom stigla do polufinala, a sada bi, barem na papiru, trebalo da ima lakši zadatak nego u četvrtfinalu.

Naime, rivalke ovog puta nisu nositeljke, pa će iskusni duo pokušati da još jednom stigne do grend slem finala. Prethodni put su to uradile na Australijan openu, a prošle godine su upravo u Parizu po prvi put stigle do borbe za trofej.

Neophodno je da se pre ovog meča u polufinalu odigra polufinale muškog dubla između Marsela Granoljersa i Horasija Zebaljosa, te Simonea Bolelija i Andree Vavasorija, a onda i prvo polufinale u kom će se sastati Katarina Sinijakova i Tejor Taunsend protiv Gabrijele Dabrovski i Luize Stefani.