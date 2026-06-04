Bez obzira na godine – Luka Modrić je i dalje jedan od najboljih fudbalera na svetu.

Ipak, čini se da je doneo veliku odluku, makar tako prenosi italijanski novinar Niko Šira.

Modrić je nakon nekoliko nedelja razmišljanja prelomio da posle predstojećeg Mundijala definitivno okači kopačke o klin. Želi da na još jednom velikom takmičenju sa kapitenskom trakom oko ruke predvodi reprezentaciju Hrvatske.

S druge strane, glavni razlog Lukine odluke bila je činjenica da se Milan nije plasirao u evropska takmičenja za narednu sezonu.

U klupskom fudbalu je na brojci od 932 utakmice, 99 golova i 143 asistencije. Kada je reč o reprezentaciji Hrvatske, tu je na 197 mečeva upisao 28 golova.