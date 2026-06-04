Pisalo se prethodnih nedelja da Zvezda želi da dovede Afimika Pululua, ali se čini da od tog posla neće biti ništa.

Kako piše poljski “Goal” – Vječista iz Krakova je poslala ponudu za Pululua koji će ubrzo ostati slobodan igrač, jer mu ugovor sa Jagjelonijom ističe krajem meseca.

Očekivalo se da sa fudbalske strane napravi možda i transfer karijere, ali ne treba zanemariti činjenicu da je Vječista izuzetno ambiciozan klub. Spremni su da potroše milione i milione samo da napadnu trofej u Poljskoj, iako su tek sada uspeli da uđu u Ekstraklasu.