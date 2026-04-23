Već nekoliko dana spekuliše se o interesovanju Crvene zvezde za napadača Jagelonija Afimika Pululua.

Kako piše poljski "goal", istina je da crveno-beli hoće reprezentativca DR Kongo, ali se u priču nedavno uključio i turski Kočaelispor.

Momak koga zovu i "afrički Lukaku" ima ugovor sa klubom iz Poljske do kraja ove sezone i čini se da ga neće produžiti.

Ove sezone postigao je 17 golova uz osam asistencije, a dobro su ga upamtili Novi Pazar i TSC, klubovi protiv kojih je igrao u prethodnih godinu i po dana. Protiv Pazaraca ovog leta postigao je tri gola u dvomeču kvalifikacija, a prošle sezone u nokaut fazi Lige konferencija bio je strelac u pobedi Poljaka u Bačkoj Topoli.