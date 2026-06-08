Nastavlja Crvena zvezda da povlači konkretne poteze, sve sa ciljem da do početka letnjih priprema – Dejan Stanković maltene zna kojih 11 će izvesti na teren u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

U skladu s tim, dogovoren je i dolazak Kristijana Balova piše “Top Sport”. Talentovani Bugarin će do kraja nedelje stići u Beograd i potpisati ugovor sa Zvezdom.

Zvezda će Slaviji iz Sofije isplatiti 2.500.000 evra uz procente od prodaje, a crveno-beli su u trci za potpis momka rođenog 2006. godine pobedili Borusiju Dortmund, Ajntraht Frankfurt i Bajer Leverkuzen koji su želeli da ga dovedu.