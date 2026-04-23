Fudbaler Crvene zvezde koji trenutno igra na pozajmici u Karagumruku, Šavi Babika, verovatno se neće vraćati u Beograd.

Iako je teško očekivati da će turski klub koji sa klupe predvodi Aleksandar Stanojević ostati u ligi i izvdvojiti novac za reprezentativca Gabona, pojavio se novi kupac.

U pitanju je ekipa Karabaha koja želi da napravi dobar tim za narednu godinu. Klub je ove sezone bio pravi hit Lige šampiona, ali je platio dobre rezultate u Evropi lošim u svom šampionatu. Daleko su od titule iza Sabaha koji ima 13 bodova više na pet kola do kraja.

Što se tiče Babike on je za Zvezdu odigrao svega pet utakmica, dok je u Turskoj upisao 11 nastupa uz gol i asistenciju.