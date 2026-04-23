Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Partizan u 3. kolu plej-ofa Superlige Srbije.

Crveno-beli bi pobedom nad "večitim" rivalom osigurali titulu, dok crno-beli igraju za jako bitno drugo mesta u šampionatu koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evrope.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i situacija dugo nije bila ovakva.

Kvota na Zvezdu je svega 1,45 dok je nerešen ishod tačno 5, a pobeda na Partizan 6,50.

U prevodu na uloženih 1000 dinara i pobedu crveno-belih dobili biste samo 450 dinara. Nerešen ishod vam donosi prihod od 4.000, a trijumf crno-belih čak 5.500.