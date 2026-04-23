Jamal je povredio zadnju ložu leve noge prilikom izvođenja penala protiv Selte (1:0).

Biće podvrgnut lečenju, propustiće ostatak sezone, ali se očekuje da bude spreman za Svetsko prvenstvo.

Barselona je pred titulom, šest kola pre kraja ima devet bodova više u odnosu na Real Madrid, koji dočekuje 10. maja.

Osamnaestogodišnjak je ove sezone odigrao 45 utakmica u svim takmičenjima, postigavši 24 gola i 18 asistencija.

Jamal je projektovan kao ključni igrač nacionalnog tima na turniru u Severnoj Americi. Za reprezentaciju Španije je dosad odigrao 25 mečeva i upisao šest golova.