Kako piše Rudi Galeti, dobro obavešteni italijanski novinar – Ognjen Ugrešić će se iz Partizana preseliti u Seriju A.

Ne navodi o kom klubu je reč, ali ističe da su pregovori praktično u završnoj fazi, i da će se uprkos velikom interesovanju iz Engleske – Ugrešić ipak preseliti u Italiju. Samo je pitanje – u koji klub i za koliko obeštećenje. Prethodnih meseci su se od Italijana spominjali Bolonja i Fiorentina.

Konkretno – Njukasl ga je pratio, čak su čelnici crno-belih dolazili u Srbiju da se upoznaju sa Ugrešićem i predstave mu plan i program njegovog razvoja.