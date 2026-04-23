Ova tradicionalna manifestacija u organizaciji Beogradskog maratona, koja okuplja najbrže predškolce iz svih 17 beogradskih opština, održaće se u subotu 25. aprila sa početkom u 11 časova u Beo zoo vrtu, koji ove godine slavi 90 godina postojanja.

Na sada već čuvenoj stazi oko slonare, u dužini od 230 metara, takmičiće se 150 mališana u 12 kvalifikacionih i jednoj finalnoj trci, a uvertira ovom događaju biće trka dece sa invaliditetom.

Zanimljivo je istaći da je ove godine 15 hiljada predškolaca trčalo u izbornim trkama u svojim vrtićima, do sada je oko 480 hiljada mališana uzelo učešće u Dečijem maratonu, a najpoznatiji pobednik ove manifestacije svojevremeno je bio Nikola Jović, košarkaš NBA ligaša Majami Hita i reprezentativac Srbije.

Prošle godine šampion je bio Vukan Stanković iz vrtića Breza u Mladenovcu, koji je stazu pretrčao za 38,03 sekunde.

Darko Habuš, direktor Beogradskog maratona, u prvi plan je stavio dva jubileja.

„Slavimo 30. rođendan Dečjeg maratona i 90 godina Zoo vrta. To su okrugle i lepe cifre. Ovo je najlepša manifestacija koju organizuje Beogradski maraton, jer je posvećena najmlađima. Pružamo podršku svim predškolcima koji ulaze u svet zdravog načina života. Okupljaju se na kultnom mestu u Zoo vrtu, koje je mesto zajedništva, ljubavi, porodice, mestu gde nastaju najlepše uspomene. Naš krajnji cilj je da ova deca izrastu u dobre i kvalitetne ljude i to je ono što treba da podržavamo svi zajedno“, istakao je Habuš.

Prvi čovek Beogradskog maratona je zahvalio svima koji su pomogli organizaciju Dečjeg maratona.

„Mi smo jedan veliki tim. Negujemo prave vrednosti i stojimo iza toga i to ćemo raditi dok god možemo da izdržimo. Svi smo rasterećeni posle uspeha velikog 39. Beogradskog maratona i sada možemo da uživamo u događaju u Zoo vrtu. Pozivamo roditelje i decu da provedu jedno lepo popodne na najlepšem mestu u našem gradu“, istakao je Habuš.

Domaćin malim trkačima biće i ove godine Zoo vrt na čijem se čelu nalazi Srboljub Aleksić.

„Dečji maraton sa lakoćom organizujemo u prijateljskoj atmosferi sa Darkom i njegovom ekipom. Ovo je sigurno jedan od najinteresantnijih događaja za nas u zoo vrtu. Imaćemo lepo vreme. Nadamo se velikom broju posetilaca, a svim takmičarima želimo sreću. Mi ćemo za troje najbržih i „super puža“ obezbediti godšnje karte za ulazak u Zoo vrt“.

Aleksandra Čamagić, gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu istakla je veliki značaj Dečjeg maratona.

„Ovo je jedna od najlepših dečjih manifestacija u glavnom gradu. Imali smo više od 15.000 predškolaca na svih 17 gradskih opština, koji su učestvovali u kvalifikacijama. Ovaj događaj je važan jer promoviše zdrave vrednosti, deca se uče da zavole sport, da zavole takmičenje“, istakla je Aleksandra Čomagić.

Podršku je pružio i Nikola Penić, gradski sekretar za sport i omladinu.

„Uživaćemo u trkama najmlađih. Sekretarijat za sport i omladinu kontinuirano pomaže organizaciju i velikog maratona i sjajne dečje trke i srećni smo što će ove godine imati svoje 30. jubilarno izdanje“, zaključio je Penić.