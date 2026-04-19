Navikli smo da u maratonskim trkama na podijumu budu Kenijci i Etiopljani, ali ovaj put - i to u Beogradu - među Afrikance se umešao jedan Balkanac. Najbolji regionalni maratonac, Dario Ivanovski, u nedelju je u srpskoj prestonici postavio senzacionalan rezultat zauzevši drugo mesto.

Ivanovski, inače rekorder Balkana sa vremenom dva sata, osam minuta, 26 sekundi, današnju trku je završio za 2:09:35. Ispred njega je bio samo Etiopljanin Gada Gemsisa Gudeta i to sa svega 24 sekunde boljim vremenom - 2:09:11, što je i novi rekord Beogradskog maratona.

Gudeta je uspeo da nadmaši vreme Džafeta Kosgeija iz Kenije postavljeno još 2006. godine (2:10:54). Čak ga je i Ivanovski pretekao u vrlo uzbudljivoj trci, kao i trećeplasirani Johana Erot iz Kenije (02:09:55), što dodatno potvrđuje kvalitet ovogodišnjeg maratona u Beogradu.

Makedonski trkač, koji će uskoro proslaviti 29. rođendan, je najbolji lični rezultat i rekord Balkana ostvario pre dve godine u Sevilji, ali je danas u Beogradu pokazao da i dalje može da se trka na visokom nivou.

U glavnoj trci Beogradskog maratona učestvovalo je 2.350 takmičara, a ukupno je ulicama glavnog grada Srbije u subotu i nedelju trčalo 14.500 ljudi iz 79 zemalja.