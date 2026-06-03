Kakav nas spektakl čeka 19. juna u Ložionici na reviji profesionalnog boksa - Balkan Boxing 8! Pored već potvrđenih spektakularnih borbi, zvanično je potvrđeno i da će u profi ring ući i Vaso Bakočević, jedan od najpopularnijih MMA boraca u regionu!

Popularni Psihopata će se boriti 19. juna u profi ringu, a njegov protivnik će biti poznat u narednim danima!

Zanimljivo je da je Vaso Bakočević nedavno poručio da ide u penziju nakon poraza na FNC 31 u Beogradu kada su u pitanju profesionalne borbe, ali je ponovo "prevario" sve svoje fanove njegovom čuvenom rečenicom "E, pa, lagao sam".

Zanimljivo, Vaso Bakočević je tokom karijere imao 69 borbi u MMA, od čega je 44 puta pobedio i imao 25 poraza.

Tokom bogate borilačke karijere je imao i 7 "bare knuckle" mečeva, u kojima je šest puta pobedio i jednom izgubio, a imao je i dve profi borbe u boksu, jednom je poražen od ruskog boksera Svjatoslava Kovalenka 2021. godine u Moskvi, dok je drugi put pobedio Slovaka Davida Zaušku u Nišiću 2025. godine tehničkim nokautom u prvoj rundi.

Podsećamo, na Balkan Boxing 8 će se u glavnoj borbi večeri boriti Tomislav Vukomanović u borbi za WBC International pojas, a rival mu je bokser iz Gane - Derek Kvej, šampion Afrike (10 borbi, 9 pobeda, od čega sedam nokautom i jedan nerešen ishod).

Bori se i naša najbolja bokserka, Sara Ćirković, kojoj je rivalka takođe iz Gane - Leticija Amanua (šest borbi i 6 pobeda, 4 nokautom).

Spektakl će upotpuniti i srpski bokseri Marko Marić i Darko Stevanović, jedan od najboljih boksera iz BiH - Benjamin Poturak, kao i Nejc Petrič iz Slovenije.

Karte za spektakl u Ložionici su ograničene na 400 mesta, jer je u pitanju ekskluzivno mesto, ali nema sumnje da će se tražiti karta više za Balkan Boxing 8 zbog ovako atraktivnog "fight carda" za 19. jun.