Region je u šoku zbog smrti Edina Avdića. Čuveni košarkaški komentator je preminuo u 47. godini, zbog čega je sportska javnost na ovim prostorima ostala u neverici.

Povodom tragičnog događaja se oglasio Jusuf Nurkić. On je poslednji koji je dao intervju Edinu u podkastu "X&O", koji je objavljen pre samo dva dana. Iskusni bosanskohercegovački centar je šokiran zbog Avdićeve smrti.

- Šokiran sam. Život je stvarno nepredvidiv i krhak. Edin Avdić je bio izuzetan čovek. Vrhunski profesionalac i pravi radnik koji je košarku voleo svim srcem. Decenijama nam je donosio najbolje prenose sa strašću i znanjem koje malo ko ima.

- Ostavio je dubok trag i uvek će se pamtiti kao najbolji košarkaški komentator sa ovih prostora. Porodici iskreno saučešće. Počivaj u miru - napisao je Jusuf Nurkić.