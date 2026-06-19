Balkan Boxing se održava večeras u "Ložionici", a bokserski spektakl je počeo u 19 časova.

Ljubitelji boksa mogu da uživaju u ukupno osam borbi, a među glavnim imenima se nalaze Vaso Bakočević, Sara Ćirković, Dušan Džakić...

Džakić je ostvario pobedu, a potom je to učinio i Vaso Bakočević!

Bakočević je upisao drugu pobedu u karijeri na Balkan Boxing 8, pošto je posle odluke sudija savladao Nikolasa Panića u meču koji je ušao u sve tri runde i ostavio odluku u rukama bodova.

Kako je u publici prisutan i Kristijan Golubović, Vaso Bakočević ga je video i pozvao na borbu.

- Ma super je bilo, iskreno, ovo mi je tek drugi profi meč, malo iskustva, moglo je još malo. Onaj momak, svaka čast. A ovaj iz Afrike je zaboravio vizu da izvadi i ostao je na aerodromu. Hvala Boks savezu Srbije, gledaćete me još puno - rekao je Bakočević, pa prozvao Kristijana Golubovića:

- Nemamo para za tebe, tražiš 300.000, hajde dogovorićemo se nešto. Ovo sponzorski dilovi... Krile i ja, sad kod Bake, znate da ja ne popuštam. Možda ću se malo igrati, ali neću popuštati. Hteo sam da se borim još u Boru, jer sam se tada tukao. Svaka čast, vidimo se na Balkan Boxingu 9 - rekao je Vaso Bakočević.