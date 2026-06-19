Balkan Boxing se održava večeras u "Ložionici", a bokserski spektakl je počeo u 19 časova.

Ljubitelji boksa mogu da uživaju u ukupno osam borbi, a među glavnim imenima se nalaze Vaso Bakočević, Sara Ćirković, Dušan Džakić...

Džakić je ostvario pobedu, a potom je to učinio i Vaso Bakočević.

Čekala se borba naše Sare Ćirković i njena veličanstvena pobeda na kraju!

Predala je protivnica Sari meč posle četvrte runde, publika je bila u ekstazi, usledio je veliki aplauz.

- Hvala puno! Pozdrav za publiku, hvala puno za navijanje i podršku! Meč je bio odličan, zadovoljna sam, prekid u četvrtoj rundi, moram biti zadovoljna. Vidimo se kroz konopce sledeći put. Sada mala pauza, a onda idemo Mediteranske igre, Evropsko i Svetski kup - rekla je Sara, pa nastavila:

- Pripreme su počele od 2024. godine u Parizu, biću spremna da donesem medalju! - bile su reči Sare Ćirković posle borbe.