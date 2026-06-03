Region je u šoku zbog smrti Edina Avdića. Legendarni sportski komentator je preminuo u 47. godini, a zbog ove tragične vesti se oglasio i Bogdan Bogdanović.

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije je na svom Instagram profilu podelio ovu tužnu vest.

Bogdanović je bio u Partizanu kada je Avdić prenosi utakmice crno-belih, a neretko su bili u kontaktu, kako poslovnom, tako i privatnom i tokom godina koje je Bogdanović provodio u NBA ligi. Srpski košarkaš samo je jedan u nizu onih koji su se tokom dana oglasili povodom Edinove smrti.