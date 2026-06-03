Srpski basketaši ostvarili su novu pobedu na Svetskom prvenstvu u Poljskoj. "Orlovi" su u trećem kolu grupe A savladali Australiju rezultatom 20:16 i tako zadržali maksimalan učinak.

Srbija je odlično otvorila ovaj duel, ali su usledili problemi sa prekršajima koji su potpuno poremetili ekipu. Australijanci su se vratili i prišli na samo koš zaostatka (12:13).

Srećom, Srbija je tada zaigrala najbolje i autoritativno odbila opasan nalet rivala - serijom 5:0. Sjano je funkcionisala osovina Barać i Nerandžić, Stojačić je bio Stojačič i solo akcijom doneo +4 na minut prekraja, od tada obesmislio svaki dalji napor protivnika.

Sada sledi najvažniji meč u grupi. Naša reprezentacija će se boriti za prvo mesto sa Austrijom koja je takođe perfektna posle tri kola. Taj susret je na programu od 21:35.

Srbiju na SP predstavljaju Nenad Nerandžić, Nemanja Barać, Strahinja Stojačić i Andreja Milutinović.

U prva dva kola, igrana u ponedeljak, Srbija je pobedila Madagaskar (21:14) i Španiju (16:12).