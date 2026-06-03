Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u polufinale Rolan Garosa u dubl konkurenciji pošto je danas u paru sa Ruskinjom Anom Danilinom pobedila Elen Perez i Demi Šurs rezultatom 2:0 (6:2, 7:6(8:6)) za sat i 40 minuta.

U prvom setu Srpkinja i Ruskinja su napravile čak tri brejka, a izgubile samo jedan servis.

U drugom setu je viđena mnogo veća borba i po jedan brejk na obe strane, pa se igrao taj-brejk. U njemu su Krunić i Danilina povele 5:2, ali su Australijanka Perez i Holanđanka Šurs stigle do 5:5. Srpsko-ruski par zatim koristi drugu meč loptu da stigne do pobede i polufinala.

Krunić i Danilina će u polufinalu igrati protiv para Šuko Aojama (Japan)/En Šuo Liang (Tajvan).