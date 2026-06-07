Basketaši Srbije će se na Svetskom prvenstvu u meču za bronzanu medalju sastati sa ekipom Francuske koja je u polufinalu izgubila od Nemačke rezultatom 19:18.

Kao i u duelu između Srbije i Letonije, meč je bio rešen u dramatičnoj završnici. Većim delom je Nemačka kontrolisala stvari, ali su na kraju Francuzi uspeli da izjednače. Fabijan Gisman je iz alej-upa pogodio za pobedu "pancera", a to znači da će u finalu igrati protiv Letonije.

Sa druge strane, Srbija i Francuska će igrati za bronzu, a taj meč počinje 20 časova i pet minuta. Finale je na programu u 21 čas i 15 minuta.



