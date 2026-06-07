Do incidenta je došlo u petak, 5. juna u večernjim satima, kada su četvorica za sada nepoznatih napadača, sačekali Drabincu u jednom kafiću, a situacija je ubrzo eksalirala i pretvorila se u masovnu tuču četiri na jedan.

Tokom opšteg meteža i obračuna, Drabinca je uspeo i da brutalno"patosira" jednog od napadača, a onda je usledio šok. Jedan od napadača izvadio je pištolj, i pucao Drabinci u noge. Međutim, Slovenac ni u toj situaciji nije želeo da se preda, već je nastavio da pruža otpor, i tako ranjen se bije sa napadačima, koji baš i nisu znali kako da izađu na kraj sa slovenačkim teškašem.