Pretučen čuveni Rus! Neviđena drama u komšiluku, pucali mu u noge, on se ranjen tukao sa četvoricom

Drabinca je napadnut u jednom lokalu u Ljubljani, kada su ga sačekala četvorica, za sada nepoznatih napadača.

Tada je došlo do brutalne tuče, u kojoj se perspektivni teškaš sam obračunao sa napadačima, i tom prilikom jednog od napadača poslao na pod, a u jednom trenutku, jedan od napadača izvadio je pištolj i pucao Drabinci u noge, i tom prilikom ga ranio.

Ipak, ni tu se situacija nije smirila, već je poznati borac nastavio da pruža otpor i bije se sa napadačima, a ubrzo nakon toga, situacija se ipak smirila.