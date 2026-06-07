Sport
Alo!

Ostali sportovi

Pretučen čuveni Rus! Neviđena drama u komšiluku, pucali mu u noge, on se ranjen tukao sa četvoricom

Uznemirujuće vesti stižu iz Slovenije, gde je poznati borac koji se takmiči u FNC-u, Aleksandr Drabinca, poznat i po nadimku Rus, bio meta jezivog napada!

 
Autor: 
07.06.2026.19:07
0
Pretučen čuveni Rus! Neviđena drama u komšiluku, pucali mu u noge, on se ranjen tukao sa četvoricom
EPA/DIEGO AZUBEL
Partizan sprema bombu! Crno-beli žele bivšeg NBA centra
EPA/JOHN G. MABANGLO SHUTTERSTOCK OUT
 Partizan sprema bombu! Crno-beli žele bivšeg NBA centra
Prethodna vest
Pojavio se snimak ranjavanja čuvenog borca: Pucali mu u noge, a on nokautirao napadača
Printscreen/Instagram/rus_2199
 Pojavio se snimak ranjavanja čuvenog borca: Pucali mu u noge, a on nokautirao napadača
Sledeća vest

Drabinca je napadnut u jednom lokalu u Ljubljani, kada su ga sačekala četvorica, za sada nepoznatih napadača.

Tada je došlo do brutalne tuče, u kojoj se perspektivni teškaš sam obračunao sa napadačima, i tom prilikom jednog od napadača poslao na pod, a u jednom trenutku, jedan od napadača izvadio je pištolj i pucao Drabinci u noge, i tom prilikom ga ranio.

Ipak, ni tu se situacija nije smirila, već je poznati borac nastavio da pruža otpor i bije se sa napadačima, a ubrzo nakon toga, situacija se ipak smirila.

Prema informacijama, do incidenta je došlo u petak, 5. juna u večernjim časovima, a za sada nema informacija o tome šta je razlog ovog jezivog napada, kao ni da li je neko uhapšen.

aleksandr drabinc

Povezane vesti

Pojavio se snimak ranjavanja čuvenog borca: Pucali mu u noge, a on nokautirao napadača
Printscreen/Instagram/rus_2199
VIDEO

Pojavio se snimak ranjavanja čuvenog borca: Pucali mu u noge, a on nokautirao napadača

19:15 | 0
Komentari (0)

Ostali sportovi

Zvezda u istorijskom finalu srušila Partizan i osovjila titulu
Ata Images | ATA Images

Zvezda u istorijskom finalu srušila Partizan i osovjila titulu

22:04 | 0
Pojavio se snimak ranjavanja čuvenog borca: Pucali mu u noge, a on nokautirao napadača
Printscreen/Instagram/rus_2199

Pojavio se snimak ranjavanja čuvenog borca: Pucali mu u noge, a on nokautirao napadača

19:15 | 0
Antoneli slavio u haotičnoj trci u Monte Karlu i ostvario petu uzastopnu pobedu
EPA/SEBASTIEN NOGIER

Antoneli slavio u haotičnoj trci u Monte Karlu i ostvario petu uzastopnu pobedu

18:23 | 0
Partizan želi u Ligu šampiona: Crno-beli čekaju "vajld kard" za ulazak u evropsku elitu
Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Partizan želi u Ligu šampiona: Crno-beli čekaju "vajld kard" za ulazak u evropsku elitu

18:03 | 0
Imale su snage, ali ne i hrabrosti: Terzić otkrio razlog poraza
EPA/RUNGROJ YONGRIT

Imale su snage, ali ne i hrabrosti: Terzić otkrio razlog poraza

17:02 | 0
Srebro za Aleksandru Perišić, Takov osvojio bronzu
ATA Images

Srebro za Aleksandru Perišić, Takov osvojio bronzu

16:05 | 0
Balaton najviše prijao Špancu: Mark Markez osvojio Veliku nagradu Mađarske
Foto: EPA | EPA

Balaton najviše prijao Špancu: Mark Markez osvojio Veliku nagradu Mađarske

15:20 | 0
Odbojkašice poklekle u drami: Srpkinje posle pet setova izgubile od Belgije
Foto: Profimedia | Profimedia

Odbojkašice poklekle u drami: Srpkinje posle pet setova izgubile od Belgije

11:40 | 0
Zlatni „delfin“ ne može bez Kragujevca: Osvojićemo sve trofeje!
Aleksandar Đorđević

Zlatni „delfin“ ne može bez Kragujevca: Osvojićemo sve trofeje!

07:00 | 0
Antoneli osvojio pol poziciju za trku Formule 1 u Monte Karlu
EPA/SEBASTIEN NOGIER

Antoneli osvojio pol poziciju za trku Formule 1 u Monte Karlu

19:45 | 0

Najnovije

Najčitanije

0min

Zverev udario na Amerikanca: "Zašto si ti na ovom kanalu, ko te je unajmio?"

23min

Pogledajte kako je izgledao trenutak kada se Eriksen srušio (VIDEO)

40min

Pucnjava u blizini hotela Engleske, povređeno devetoro ljudi! Totalni haos pred početak Mundijala

1H

Otkriveno šta je Eriksen prvo rekao posle kolabiranja na terenu

1H

Drama u Izraelu: Prekinuta utakmica Micićevog Hapoela, usledila hitna evakuacija

1D

Zvezda (ipak) prodaje golmana, Olimpijakos odvodi najboljeg čuvara mreže Superlige

1D

Zvezda odlučila: Reprezentativac Srbije potpisuje za crveno-bele, biće plaćen 3.500.000 evra

1D

Partizan opet pao u pustinji! Dubai srušio crno-bele i došao na korak od titule

1D

Crveno-beli prelomili: Još jedan fudbaler Zvezde se seli u komšiluk

1D

Navijači Zvezde oterali Dragana Stojkovića Piksija iz lokala kod "Marakane"

Vidi sve

Vremenska prognoza

PREPORUČUJEMO

PRAZNICI NAM STIŽU Gvardiola upozorio igrače pred Božićnu trpezu: Ko dođe sa viškom kilograma...
EPA-EFE/ADAM VAUGHAN

PRAZNICI NAM STIŽU Gvardiola upozorio igrače pred Božićnu trpezu: Ko dođe sa viškom kilograma...

KATASTROFA ZA LIVERPUL Redsi nisu mogli da čuju gore vesti
EPA/NEIL HALL

KATASTROFA ZA LIVERPUL Redsi nisu mogli da čuju gore vesti

"GORE OD OVOGA NE MOŽE" Srbin igra najbolju sezonu u poslednjih sedam godina, ali misli da nije dovoljno

"GORE OD OVOGA NE MOŽE" Srbin igra najbolju sezonu u poslednjih sedam godina, ali misli da nije dovoljno