Američki centar Heri Džajls mogao bi uskoro da pojača Partizan.

Heri Džajls je nekada bio izuzetno perspektivni centar u Sjedinjenim Američkim Državama i kada je sa univerziteta Djuk dolazio u NBA mnogi su bili zainteresovani za njegove usluge.

Kako javlja Kurir, Partizan je ozbiljno zainteresovan za američkog centra Herija Džajlsa i on je jako blizu da potpiše za crno-bele, a podsetimo, prošle godine je takođe bio u užem izboru za poziciju pet.

Džajls je visok 211cm, igra samo na poziciji centra, a svojevremeno je bio poznat kao sjajan atleta i odličan skakač.

Ipak, kako je vreme odmicalo i povrede bivale sve teže, usporio je, manje skakao, ali osećaj u odbrani nije gubio i zbog toga je i dalje imao posao u NBA ligi.

Nastupao je za Sakramento kingse, Portland Trejlblejzerse, Bruklin Netse, Šarlot Hornetse i Los Anđeles Lejkerse u NBA, dok je u G ligi igrao za Stokton Kingse, Agva Kalijente Kliperse i Saut Bej Lejkerse.

Poslednje dve sezone provodi u Kini za Šanaći i Đijangsu.