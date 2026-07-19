Srpski košarkaš Vanja Marinković je u januaru ove godine doživeo tešku povredu Ahilove tetive. Pred kapitenom Partizana je još nekoliko meseci oporavka, što je potvrdio u podkastu "Kole Playbook" kod komentatora Nenada Kostića kome je otkrio da za sada sve teče po planu.

- Dobro je, za ovaj period čak i neočekivano odlično - rekao je Marinković, pa otkrio kada bi mogao da se vrati na teren.

- Prošlo je pet i nešto meseci, a neki optimalni period povratka na parket bio bi za tri, tri i po meseca, ako sve bude kako treba. Napreduje bolje nego što se očekivalo, nadam se da će tako da se nastavi.

Podsetimo, Marinković se povredio na meču Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva.

- Jedna od najtežih povreda u sportu, a moja je bila prilično komplikovana. Doktor koji me je operisao rekao je da skoro nije video takvu povredu Ahilove tetive. Verovatno je reč o tome što sam vukao povredu već nekoliko godina, nisam je skroz zalečio, stres, razne okolnosti, sve je to dovelo do toga - rekao je Marinković.