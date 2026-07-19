Novi košarkaš Efesa Metju Strazel se ovog vikenda oženio, a jedan od zvanica je bio i srpski igrač Nemanja Nedović čiji je stajling privukao pažnju.

Francuz je na svadbu pozvao doskorašnje saigrače iz Monaka, a na ovom lepom događaju su pored Nedovića i njegove supruge Mine bili još Alfa Dijalo, Džeron Blosomgejm i Majk Džejms.

Nedović je došao u blago rečeno interesantnom stajlingu na venčanje. Bivši košarkaš Crvene zvezde je bio u crnoj majici bez rukava, dok su ostali njegovi bivši saigrači bili u odelima. Internet je eksplodirao zbog njegovog stajlinga, a komentari nisu bili baš prijatni.

- Možete li da pogodite ko je sa Balkana?



O moj Bože... Nedović ima manje klase od građevinca - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Podsetimo, Nemanja Nedović je prethodne sezone nastupao za Monako. Nedavno je izjavio da ima ugovor sa Zvezdom i za narednu sezonu, ali njegova sudbina i dalje nije poznata.