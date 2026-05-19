Disciplinska komisija francuske lige potpuno je oslobodila Nemanju Nedovića, pa će iskusni srpski bek imati pravo nastupa za Monako u plej-ofu prvenstva Francuske.

Kako javlja francuski "Nice-Matin", Nedović će moći da igra u narednoj fazi takmičenja protiv Burga ili Strazbura.

Ova odluka predstavlja veoma važnu vest za Monako, koji u završnici sezone ima sve više problema sa rosterom.

Klub iz Kneževine već neko vreme muče finansijski problemi, što se negativno odrazilo i na samu ekipu, pa bi povratak Nedovića mogao da bude značajan adut pred početak doigravanja.

Srpski reprezentativni bek isključen je 10. maja već u prvoj četvrtini utakmice protiv Pariza u dvorani “Gaston Medesen” (95:123), zbog navodnih neprimerenih reči upućenih sudijama. Protiv njega je potom podnet izveštaj, pa je bio privremeno suspendovan i zbog toga nije igrao protiv Bulazaka u poslednjem kolu u subotu (74:92).