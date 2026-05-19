Fenerbahče je u saopštenju naglasio da ostaje deo Evrolige, ali i poziva je na saradnju sa projektom NBA Evropa.

Istanbulski klub je prethodne sezone osvojio titulu namenjemu šampionu Evrolige, kao i Kup i prvenstvo Turske.

- Konstruktivno smo analizirali različite projekte i organizacione inicijative koje su se u poslednje vreme pojavile u vezi sa budućnošću evropske košarke. Kao Fenerbahče, naš pristup nikada nije bio usmeren ka podelama; naprotiv, uvek je bio ujedinjujući, sa ciljem da zajedničkim naporima doprinesemo razvoju evropske košarke.

Tokom celog procesa ostali smo čvrsto uvereni u značaj uspostavljanja dijaloga sa svim zainteresovanim stranama za budućnost sporta i dosledno smo branili takav stav.

Takođe pažljivo pratimo viziju NBA Evropa za evropsku košarku i njen pogled na globalni razvoj igre. Smatramo da je ovo interesovanje, zajedno sa drugim investicionim inicijativama, izuzetno vredno za budućnost evropske košarke.

Fenerbahče veruje da puni potencijal evropske košarke može biti dostignut samo ako rivalstvo ostane isključivo na terenu, dok se svi akteri van terena okupe oko zajedničke vizije. Zbog toga verujemo da bi buduća saradnja i zajedničke razvojne prilike između Evrolige i NBA Evropa mogle značajno da doprinesu evropskoj košarci.

Kao što je to bio slučaj od prvog dana, naš klub će nastaviti da podržava svaki konstruktivan dijalog usmeren ka rastu, ujedinjenju i napretku evropske košarke.

U ovom trenutku, Fenerbahče Beko je odlučio da obnovi ugovor o licenci sa Evroligom, koji je trebalo da istekne na kraju tekuće sezone.

Naš cilj prevazilazi samo sportske rezultate; želimo da doprinesemo održivom rastu, ekonomskom jačanju i globalnom brendiranju evropske košarke.

Kao i do sada, nastavićemo da preuzimamo odgovornost za razvoj evropske košarke, zadržimo konstruktivan pristup i kontinuirano radimo za budućnost igre - navodi se u saopštenju Fenera.