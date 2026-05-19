Fudbaler Crvene zvezde Jung Vu Seol otišao je na Svetsko prvenstvo gde će braniti boje Južne Koreje.

Kako stvari stoje, možda se defanzivac neće ni vraćati na "Marakanu" jer će pored dosadašnjeg interesovanja, Seol imati priliku da se na velikoj sceni pokaže i drugim klubovima.

Kako piše "Meridiansport", nekoliko klubova iz Premijer lige se sprema da povuče konkretne poteze, a Seol će sačekati kraj Mundijala i odabrati gde želi da nastavi karijeru.

On u ugovoru sa Zvezdom ima klauzulu od 5.000.000 evra koju će, sasvim izvesno, novi klub uplatiti bez mnogo problema.