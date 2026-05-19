Još u toku dana je postalo poznato ko su dobitnici pojedinačnih nagrada, koje su poneli Aleksandar Katai (najbolji igrač), Radomir Koković (najbolji trener) i Vasilije Kostov (najbolji mladi igrač).

Na ceremoniji dodela pomenutih priznanja, obelodanjeno je i najboljih starnih 11 u Superligi ove sezone.

Glasovima trenera i kapitena svih ekipe u elitnog rangu, izabrani su:

Popović (OFK Beograd) - Seol (Crvena zvezda), Milikić (Železničar), Simić (Partizan), Tiknizjan (Crvena zvezda) - Krunić (Crvena zvezda), Kostov (Crvena zvezda), Džasper (Železničar), Ranđelović (Vojvodina) - Enem (Crvena zvezda), Katai (Crvena zvezda).

Događaj su svojim prisustvom uveličali, između ostalog, Dragan Džajić, predsednik FSS, selektor Srbije Veljko Paunović, potpredsednik Partizana Predrag Mijatović, sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela, kao i svi funkcioneri superligaša...