Javor je vodio 2:0 golovima Bendžamina Akve u 19. i 49. minutu. Gostujuća ekipa je do preokreta došla golovima Irfana Hadžića u 53. i 78. minutu, Janka Tumbasevića u 58. i Jovana Ćirića u 85. minutu.

Radnički iz Niša je u gostima pobedio TSC sa 2:1 i obezbedio je ostanak u Superligi Srbije.

IMT je u Subotici savladao Spartak sa 1:0, dok su Napredak i Radnički iz Kragujevca odgirali nerešeno 0:0.

Pored Javora, iz Superlige su ranije ispali Spartak i Napredak, a IMT i Radnički iz Niša su obezbedili ostanak.

Pred poslednje kolo, Radnički iz Kragujevca ima 44 boda, kao i TSC, dok Mladost ima 43 i jedna od ove tri ekipe će ispasti iz Superlige.

U poslednjem kolu plej-auta igraće: IMT-TSC, Radnički KG-Javor, Mladost-Napredak i Radnički Niš-Spartak.