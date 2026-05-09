Crno-beli nastavljaju borbu za drugo mesto sa Vojvodinom, a izabranici Srđana Blagojevića su pod imperativom pobede, pošto su Novosađani preuzeli tu poziciju posle minimalnog trijumfa protiv Čukaričkog.

- Još tri kola ostala su do kraja, devet bodova je u opticaju i, za razliku od prošlog prvenstva gde te poslednje utakmice nisu imale neki takmičarski značaj, sada smo u drugačijoj situaciji i svaka utakmica je važna do kraja. Biće, pretpostavljam, neizvesno do samog kraja kada je ta borba za drugo mesto u pitanju i odmah da kažemo unapred da se radujemo takvoj završnici. Uvek je za mene izazovnije i prijatnije da smo u takvoj situaciji, da te utakmice imaju takmičarski značaj, to jest da sve ono što uradimo na utakmici može da bude značajno. Tako sa tim stavom pristupamo i ovim utakmicama koje su ispred nas, a prva je utakmica protiv OFK Beograda - rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

Oglasio se i Partizan pred ovu utakmicu:

- Fudbaleri Partizana će pred današnju utakmicu nositi majice kao omaž čuvenom finalu na Hejselu 1966. godine.

Premijerno ćete imati priliku da pogledate dokumentarni film na današnjem meču, pre same utakmice i na poluvremenu.

Grobari, vidimo se u Humskoj - stoji u objavi kluba iz Humske.