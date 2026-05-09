Liverpul je poveo golom Gravenberha već u šestom minutu, a izjednačio je Enco Fernandez u 35.

Liverpul je sada četvrti sa 59 bodova, dok je Čelsi korak dalje od Evrope sa 49 i posle ovog kola mogu da ga preskoče Everton, Sanderlend i Fulam.

Arne Slot danas nije mogao da računa na Florijana Virca, zbog stomačnih problema, a kako su van stroja Momaheda Salaha i Ugo Ekitike, roviti Aleksander Isak na klupi, napad Liverpula predvodili su Frimpong, Gakpo i Engumoa.

S druge strane, trener Čelsija Kalum Mekfarlan je odlučio da igra sa čak petoricom defanzivaca, iako je Liverpul bio osakaćen u napadu - Gusto, Fofana, Kolvil, Kukurelja, Hato.

Tek što je počeo meč, Liverpul je poveo, u šestom minutu Rajan Gravenberh je postigao sjajan pogodak. Engumoa je sa levog boka pronašao Holanđanina, blok Čelsija je kasnio, pa je usledio precizan šut sa nekih 20 metara za 1:0.

Čelsi ponovo nije ličio na sebe, a Liverpul je već u 11. minutu mogao lako da stigne do drugog gola. Van Dajk je ostao sam na drugoj stativi, ali je loše zahvatio volej posle centaršuta sa desnog boka pa je šutirao preko gola.

Ali, Čelsi se ubrzo konsolidovao i uspeo da dođe do izjednačenja. U 35. minutu Enco Fernandez je izveo slobodnjak sa 35 metara, lopta je pala pred peterac i nije nikog zakačila i tako prevarila Mamardašvilija za 1:1.

Samo tri minuta kasnije, Čelsiju je malo nedostajalo da dođe do potpunog preokreta. Kajsedo je dubinskom loptom proigrao Enca, koji je pobegao čuvarima i potom izbio pred gol, ali je njegov pokušaj ovaj put zaustavio Mamardašvili.

Čelsi je bio konkretniji i početkom drugog poluvremena, Palmer je odmah i zatresao mrežu, ali je njegov pogodak poništen.

Slična situacija viđena je i nekoliko minuta kasnije kada je Džons postigao gol, ali je prethodno asistent Gakpo bio u nedozvoljenoj poziciji.

Usledile su važne promene, Ris Džejms je zamenio Santosa u redovima Čelsija, a onda je Isak ušao umesto Engemuoe, te ubrzo je Slot i morao da izvadi Konatea zbog povrede, ušao je Džo Gomez, dok je Kjeza zamenio Gakpa.

U 71. minutu najbolji pokušaj Liverpula u drugom poluvremenu, Soboslaj je raspalio sa distance, stativa je sačuvala Čelsi.

U finišu je Liverpul bio konkretniji, više je želeo pobedu i igrao je na polovini Čelsija, u finiš je u centru pažnje bio Žoao Pedro, prvo su domaći zbog njegovog igranja rukom tražili penal, a potom je u 89. oboren na drugoj strani, ali nije bilo penala.

Do kraja nije bilo šansi i promene rezultata, a ovaj remi mnogo manje odgovara Čelsiju koji može da spadne i ispod 10. mesta posle ovog kola.