Poveo je Njukasl golom Harvija Barnsa u 74. minutu, a izjednačenje Notingemu doneo je Eliot Anderson pogotkom u 88. minutu.

Njukasl je na 13. mestu sa 46 bodova, a Notingem je na 15. poziciji sa tri boda manje.

U narednom kolu, Njukasl će dočekati Vest Hem, dok će Notingem gostovati Mančester Junajtedu.

Fudbaleri Kristal Palasa i Evertona su u Londonu odigrali nerešeno 2:2.

Strelci za domaći tim bili su Ismaile Sar u 34. i Žan-Filipe Mateta u 77. minutu.

Golove za Everton postigli su Džejms Tarkovski u šestom i Beto u 47. minutu.

Kristal Palas je na 14. mestu sa 44 boda, a Everton je deseti sa pet bodova više.

U sledećem kolu, Kristal Palas će gostovati Mačester sitiju, dok će Everton u Liverpulu dočekati Sanderlend.

Fudbaleri Barnlija i Aston Vile odigrali su u Barnliju nerešeno 2:2.

Aston Vila je peta sa 59 bodova, a Barnli je na pretposlednjoj, 19. pozicijisa 21 poenom i naredne sezone će nastupati u nižem rangu takmičenja.

U narednom kolu, Aston Vila će dočekati Liverpul, dok će Barnli u Londonu gostovati Arsenalu.