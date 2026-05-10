Mladi košarkaši iz Evrope sve češće su na meti američkih koledža. NCAA liga u svoje redove želi da dovede i plaća ogromne svote novca za potencijalne naslednike Jokića, Novickog, Đinobilija i ostalih... Poslednji u nizu pikova jeste bosansko-turski košarkaš Tarik Biberović.

Rođeni Zeničanin i član Fenerbahčea, koji je izabrao reprezentaciju Turske, dobio je ponudu LSU koledža vrednu čak 7 miliona evra, piše specijalizovani košarkaški portal „Eurohoops“.

Navodno, sjajni 25-godišnji šuter je inicijalnu ponudu Amera odbio jer nije okončao tekuću sezonu sa Fenerom, i nastoji da zadrži fokus na odbrani titule u Evroligi.

Tarik Biberović u tekućoj sezoni elitnog evropskog takmičenja prosečno beleži 11,2 poena, 2,9 skokova i 1,3 asistencije po utakmici, a lani se takođe govorilo o njegovom odlasku u Ameriku, ali u NBA ligu.