Pobeda od 4:2 nad Antalijasporom u subotu osigurala je Galatasaraju novu, 27. šampionsku titulu u Turskoj. A ponovo je veliki doprinos u podvigu istanbulskog velikana imao iskusni argentinski napadač Mauro Ikardi (32).

Ovaj egocentrični fudbaler, sklon aferama i skandalima, postigao je 14 golova u sezoni i stigao do četvrte titule iz isto toliko takmičarskih godina u Galati.

Sada se oglasio na društvenim mrežama i imao štošta da poruči hejterima i kritičarima.

- Prethodne četiri sezone nisu bile važne samo zbog trofeja. Za ove četiri godine čuo sam sve: Govorili su da sam debeo, ali i da sam mršav. Govorili su da sam gotov, povređen, van forme, da nisam više onaj isti Mauro. Možda oni misle da su u pravu, ali brojke govore drugačije. Predlažem vam da ih pogledate. Svakog dana, novi naslov, nova laž, novi izgovor, samo da biste me diskreditovali. Ali vreme postavi stvari i ljude na pravo mesto – poručio je u objavi Ikardi.

Fudbaler koji zarađuje blizu 150.000 evra nedeljno govorio je o pristiku.

- Kada je teško, kada pritisak dostigne vrhunac, kada je potrebno iskoračiti… Mali broj ljudi ima kapacitet da promeni istoriju. Još jednom se moja nemoć pretvorila u titulu. Još jednom se pojavio duh iz lampe i izašao na scenu kad je bilo najpotrebnije. U svakom slučaju, hvala vam. Ne svima, već onima koji nikad nisu gubili veru u mene, koji su me podržavali, koji su bili na mojoj strani i u onim najtežim trenucima. Dodali smo još jedan trofej u klupske vitrine. Uvek sam govorio: Galatasaraj je već bio veliki klub, ali mi ćemo ga učiniti još većim - poručio je kapiten kluba.