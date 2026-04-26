Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan prilično ubedljivo, rezultatom 3:0 i tako došli do 37. klupske titule u istoriji.

Posle utakmice je usledilo veliko slavlje fudbalera sa navijačima.

"Delije" su spremile posebnu koreografiju na severnoj tribini, koju su odmah istakli po završetku derbija.

U prvom planu je bila slika "Pobednika", a ispod su imali i kratak natpis.

- Pobednik za 2025/2026 - pisalo je odmah ispod slike Pobednika, koji je oko glave imao crveno-belu maramu.

Potom su i igrači, ali i stručni štab odlučili da poziraju ispred nje, pa je nastala jedna finalna slika za ovu sezonu crveno-belih. Naravno, treba istaći i to da sezona još nije gotova za njih, pošto ih očekuju utakmice u polufinalu Kupa Srbije.