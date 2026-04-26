Crveno-beli su ogroman favorit u ovom meču, pogotovo s obzirom na to da su praktično jednu ruku već stavili na trofej ovog takmičenja.

Zvezda je domaćin, prethodno su slavili na istom mestu sa 3:0, dok je sada situacija nešto drugačija. Svakako, Zvezda igra za titulu protiv Partizana, crno-beli zbog toga sigurno neće poneti bele zastavice na "Marakanu".

Meč je u toku, a Zvezda je jako blizu nove, devete uzastopne titule u nizu u domaćem šampionatu.

Nije "Marakana" baš ispunjena do poslednjeg mesta, tek je možda oko 20.000 navijača stiglo na utakmicu, dok se na severu pojavila i koreografija.

Naime, Delije su na svojoj tribini uz pomoć kartona ispisali ime - Jaćim. Dok su iznad imali i kratku poruku.

- Sa Zvezdom doživeo prve radosti. Večno će ostati oličenje hrabrosti - pisalo je osim poruke.

Reč je o ubijenom navijaču Zvezde u Čačku pre 10 godina.