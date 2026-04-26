Andrej Stojaković, sin legendarnog Peđe Stojakovića, odlučio je da se prijavi na NBA draft.

Prema informacijama koje prenosi američki novinar Džef Borzel sa ESPN-a, talentovani bek prijavio se za predstojeći NBA draft, čime je otvorio mogućnost da zaigra u najjačoj ligi sveta. Iako je nedavno potvrdio da će ostati u Ilionisu, Stojaković bi mogao da napravi veliki zaokret.

Ipak, Borzel kaže i da je Andrej Stojaković ostavio mogućnosti da se povuče sa istog i ostane u Ilinoisu i iduće godine, te dodatno popravi svoju eventualnu poziciju na draftu. Rok za povlačenje sa NBA drafta je do 13. juna.

Stojaković je iza sebe imao izuzetno zapaženu sezonu u NCAA, tokom koje je bio jedan od nosilaca igre i značajno doprineo velikom uspehu ekipe, koja je stigla do Fajnal-fora.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da se ovaj potez događa tačno tri decenije nakon što je njegov otac, legendarni Peđa Stojaković, izabran na NBA draftu kao 14. pik od strane Sakramento Kingsa.