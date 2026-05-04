Zvuči prosto neverovatno da sin Predraga Stojakovića neće igrati za reprezentaciju Srbije... Šuška se da je Andrej sve bliži dresu Grčke, i da je iz dana u dan na putu da brani boje ove reprezentacije.

Kako se to dogodilo? Majke mladog Andreja je Grkinja, Aleka Kamila, pa ne treba da čudi što je, sva je prilika, odlučio da nastupa za "helene".

Kad se malo pogleda, kroz istoriju, odluka pri izboru reprezentacija izgleda da majke vode glavnu reč.

Otac je hteo da Luka Dončić igra za Srbiju, ali je zbog majke Mrijam odabrao Sloveniju. Bojan Krkić je isto bio blizu dres "orlova", ali je majka iz Španije presudila. Sličan je i primer mladog Stefana Bajčetića koji je sva je prilika odlučio da igra za Španiju, domovinu svoje majke.

Drugačiji primer je Džon Luis Zečević, koji je odlučio za Srbiju.

Njegovo egzotično ime potiče od britanskog oca karipskog porekla i srpske majke iz Sarajeva. Porodica njegovog oca vuče korene sa Svete Lucija i Dominikane.

Iako je odrastao u Engleskoj, Srbija mu je i dalje veoma bliska.

-Obično je posećujem nekoliko puta godišnje, jer imamo blisku porodicu u Beogradu.

A ni jezik Luisu nije problem.

Govorim tečno srpski zahvaljujući mami, koja je insistirala da se kod bake uvek pričam srpski, tako da zapravo nikad nisam imao izbora.

Uticaj majke je očigledno ogroman u svakom smislu... Odluka Andreja Stojakovića za nas jeste čudna, ali nije da se ovako nešto nije očekivalo.

Ostaje da se vidi zvanična potvrda, ali velika je šteta ako Srbija ostane bez tako velikog talenta i bez novog Stojakovića u reprezentaciji...

-Ona je najvažnija osoba u mom životu. Ona unosi mir u moj život. Tako je lepo što je ovde ovih nekoliko dana, i trener je rekao: ‘Ako treba da igram odbranu ovako, onda bi trebalo da boravi češće ovde.’ Ne, stvarno, sjajno je što je ovde, nije me dugo gledala kako igram, tako da je ovo za mene predivno - otkrio je Andrej nedavno...