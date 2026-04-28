Andrej Stojaković ipak izlazi na draft! Iako je mladi košarkaš ranije objavio da će nastaviti svoju koledž karijeru na Ilinoisu, sada je "ESPN"-ov stručnjak za koledž košarku Džef Borzelo izvestio da se predomislio i da se prijavio za draft 2026. godine.

Njegov otac Predrag Stojaković je izabran kao 14. pik od strane Sakramento Kingsa 1996. godine, pre tačno 30 godina.

Ipak za sada nije sigurno da će ostati Andrej pri svojoj odluci jer je ostavio otvorenu opciju da ipak ostane još godinu dana na Ilinoisu.

Andrej Stojaković je nakon srednje škole otišao nan koledž i prvo je odigrao godinu dana na Stenfordu, pa godinu na Kaliforniji i sada je sa Ilinoisom došao do Fajnal fora.

Pored ovoga, čeka se i odluka za koju reprezentaciju će igrati... U opticaju su Srbija i Grčka...