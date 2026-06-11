Na njemu se nalaze brojna poznata imena iz NBA lige, Evrolige i domaćeg prvenstva.

Najveće zvezde tima biće NBA centar Hjuston Roketsa Alperen Šengun i član Filadelfije Adem Bona, dok su među pozvanima i Džedi Osman iz Panatinaikosa, Omer Jurtseven iz Real Madrida, Tarik Biberović i Onuralp Bitim iz Fenerbahčea, kao i košarkaši Anadolu Efesa Erdžan Osmani, Erkan Jilmaz i Šehmus Hazer.

Nalaze se još Berk Ugurlu i Jigit Arslan iz Bešiktaša, Melih Tundža sa Univerziteta Pensilvanija Stejt, Furkan Korkmaz i Jigitdžan Sajbir iz Tofaša, Kenan Sipahi i Malakai Flin iz Bahčešehira, Sertač Šanli iz Bešiktaša, kao i Jigit Onan iz Manise.

Turska trenutno zauzima prvo mesto u Grupi C sa maksimalnim učinkom od četiri pobede iz isto toliko utakmica i nalazi se na dobrom putu ka plasmanu na Svetsko prvenstvo.

Izabranike Ergina Atamana u narednom kvalifikacionom prozoru očekuju dueli protiv Bosne i Hercegovine 2. jula, odnosno Švajcarske 6. jula.

Sa ovako kvalitetnim sastavom, Turska će u oba susreta važiti za favorita.