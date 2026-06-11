Jedan od najvećih košarkaških vizionara Eduardo Portela preminuo je u 91. godini.

Ostavio je neizbrisiv trag u razvoju španske i evropske klupske košarke, kojoj je posvetio više od šest decenija života.

Rođen 1934. godine u Barseloni, Portela je najpre bio igrač i trener. Vodio je nekoliko španskih klubova, uključujući i Barselonu, sa kojom je osvojio Kup kralja. Kasnije je obavljao funkciju sportskog direktora katalonskog velikana, ali je najveći trag ostavio kao sportski funkcioner.

Bio je jedan od osnivača ACB lige, koja je osamdesetih godina postala jedna od najjačih nacionalnih liga u Evropi. Kao predsednik ACB-a od 1990. do 2013. godine predvodio je modernizaciju španske košarke - uveo je plej-of sistem i Ol-star utakmicu, profesionalizovao rad klubova, unapredio format Kupa kralja.

Njegov uticaj prevazišao je granice Španije. Bio je suosnivač i predsednik ULEB-a, organizacije evropskih profesionalnih liga. Smatra se i jednim od ključnih ljudi u nastanku Evrolige, koja je promenila izgled evropske klupske košarke početkom 21. veka.