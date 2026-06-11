-Kad sam dobio poziv za Vojvodinu, stvarno nisam puno razmišljao. Znam koliko je Vojvodina veliki klub i kakve ambicije ima. Baš mi se svideo projekat u Vojvodini i naravno da je moj odgovor bio potvrdan - izjavio je Mitrović, preneo je danas zvanični sajt novosadskog kluba.

On se prisetio i prethodnih duela protiv Vojvodine.

-Sećam se, igrao sam protiv Vojvodine i sa Radničkim iz Niša i sa Crvenom zvezdom. Imao sam dosta dobre partije na tim utakmicama. Mislim da nisam dao gol Vojvodini, ali nadam se da ću dati mnogo golova za Vojvodinu - istakao je novi fudbaler novosadskog kluba.

Mitrović je naveo koliko mu znači poverenje koje su mu ukazali klub i trener.

-To mnogo znači igraču kada klub i trener veruju u njega. To je najbitnije za mene kada vidim da oni veruju u mene. Daje mi veće samopouzdanje i na meni je da se na terenu odužim za to poverenje - rekao je Mitrović.

On je naglasio da dolazak u Novi Sad vidi kao važan korak u karijeri.

-Naravno da mislim da je ovo korak unapred. Kao što sam rekao, Vojvodina je baš veliki klub i imamo velike ambicije. Želim da osvojimo trofej u Srbiji i da napravimo iskorak u Evropi, a to znači ulazak u grupnu fazu nekog takmičenja. To su planovi i ambicije velikih klubova, a to je upravo Vojvodina - izjavio je novi fudbaler Vojvodine.

Mitrović, koji je povremeni reprezentativac Srbije, rekao je da veruje da će mu nastupi za Vojvodinu pomoći i u borbi za nacionalni tim.

-Sada sam u Srbiji i u velikom klubu. Znam da selektor prati utakmice, pogotovo što sam sada u Srbiji. Video sam da ima igrača iz Vojvodine koji su u reprezentaciji. To sigurno daje dodatni motiv i jedva čekam da izađem na teren i pokažem šta znam - istakao je Mitrović.

On je na kraju poslao poruku navijačima Vojvodine.

-Mogu da kažem navijačima da se spreme za jednu sjajnu sezonu, a ja jedva čekam da izađem pred njih na teren. Da uđemo u Evropu i, naravno, da osvojimo titulu - zaključio je Mitrović.