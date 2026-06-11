Adem Ljajić je ponovo aktuelna tema… Iako Sarajevo nije imalo uspešnu prethodnu sezonu, to se ne može reći za 35-godišnjeg ofanzivca koji je sa šest golova i sedam asistencija bio ponajbolji član tima sa Koševa.

Da mu godine ne mogu ništa, pokazuje iz sezone u sezonu, a prema rečima Zorana Mamića, direktora Sarajeva, Ljajić bi ponovo mogao u Srbiju.

- Adem ima još godinu ugovora, krenuće da trenira sa ekipom kada završi neke porodične obaveze i od ponedeljka kreće s treninzima. Naravno, postoje upiti iz Novog Pazara i Partizana. Da li će se nešto desiti ne znam, mi očekujemo da dođe u ponedeljak na pripreme.