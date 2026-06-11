Fudbalski reprezentativci Španije Lamin Jamal i Niko Vilijams priključili su se danas treninzima nacionalnog tima uoči početka Svetskog prvenstva, preneli su španski mediji.



Fudbaleri Španije su smešteni u trening kampu u gradu Čatanuga u američkoj državi Tenesi gde će pripremati za mečeve na Mundijalu.



Jamal i Vilijams su zbog problema sa povredama prethodnih dana radili po posebnom programu, a danas su se vratili redovnim treninzima reprezentacije Španije.



Fudbaleri Španije će na SP igrati u grupi H sa selekcijama Urugvaja, Zelenortskih ostrva i Saudijske Arabije. Španija će prvi meč na Mundijalu odigrati 15. juna od 18 časova u Atlanti protiv Zelenortskih ostrva.