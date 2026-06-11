Večeras od 21.00 čas startuje Svetsko prvenstvo u fudbalu utakmicom Meksiko - Južna Afrika na stadionu "Asteka" u Meksiko sitiju, a preko 80.000 ljudi biće prisutno na otvaranju Mundijala. Naravno, lekarske službe su imale pune ruke posla već i pre početka meča.

Prava drama se odvijala ispred samog stadiona, jer je hitna pomoć odmah stigla na lice mesta kako bi ukazala pomoć navijaču kojem je pozlilo.

Navodno, na društvenim mrežama se spekulisalo da se pomenuta osoba onesvestila.

Lekari su izašli iz kola hitne pomoći i uradili su CPR, odnosno masirali su srce osobi, pre nego što je ona hitno potom transportovana do najbliže medicinske ustanove, odnosno bolnice.

Takođe, u masi se onesvestila i jedna starija žena, inače navijačica Meksika, kojoj su navijači takođe pomogli da se skloni iz mase i odveli su je na sigurno.