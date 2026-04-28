Fudbaleri Crvene zvezde u julu će započeti kvalifikacije za Ligu šampiona, a ako opravaju koeficijent i ulogu nosioca do kraja, plasiraće se u ligašku fazu najjačeg takmičenja.

Tamo bi ih, kao po običaju, čekali najteži mogući protivnici, odnosno 31 trenutno najjača ekipa u Evropi.

Kao i do sada, iz svakog šešira izvlače se dva rivala, a šampion Srbije je trenutno na granici između četvrtog i trećeg šešira. Ukoliko neko od favorita ispadne iz kvalifikacija, onda bi se Zvezda pomerila možda i do trećeg šešira. No, to i nije toliko bitno za sam žreb jer svakako dobija po dva rivala iz svakog.

Bar na papiru, najslabiji rival bio bi Leh, odnosno AEK iz Atine (iako po koeficijentu to nisu oni već Lens i Brajton).

Iz trećeg šešira vrebaju Napoli, Milan, Viljareal, Galatasaraj... dok u drugom samo PSV i Klub Briž ne izazivaju dizanje kose na glavi. Ostatak ekipe čine Borusija Dortmund, Mančester junajted, Juventus...

Što se tiče prvog šešira jasno je da bilo ko da se izvuče, garantuje spektakl jer su tu Barselona, Real Madrid, PSŽ, Liverpul...

Dakle, bitno je, pre svega, preskočiti tri kola kvalifikacija, a sigurno da će se posle izvlačenje osam rivala pretvoriti u uživanje.