Šampionska trka je već rešena u Superligi Srbije, čeka se odluka ko će biti vicešampion, kao i ko bi još mogao da dobije mesto u kvalifikacijama za Evropu.

Međutim, ona prava, borba za goli život biće ona za opstanak u najjačem rangu. Situacija je trenutno prilično uzavrela na četiri kola do kraja.

Ono što do sada znamo jeste da su se Napredak i Spartak iz Subotice oprostili od elite. Preostalo je da saznamo još dva tima koja ispadaju. Ove sezone ispada nikad veći broj ekipa jer se od naredne sezone liga skraćuje na 14 učesnika.

IMT je pobedom protiv Radničkog iz Niša uspeo da pobegne na sedam bodova od opasne zone i oni su blizu overe opstanka. Kragujevčani su savladali Spartak (4:0) i takođe su sigurniji od ostatka plej-aut ekipe.

TSC je porazom od Mladosti iz Lučana na svom terenu ponovo sebi zakomplikovao život jer je vratio Lučance u igru, a pored toga smanjio bodovni plus u odnosu na njih i "meraklije". Oba tima imaju po 37 bodova, što je tri manje od bega iz crvene zone.

Iznad crte je i Javor koji je pobedom protiv Napretka ostao u životu.

Dakle, ostalo je četiri utakmice, biće tu i međusobnih okršaja ugroženih ekipa, a čini se da bi odluka mogla da padne u duelima protiv prežaljenih Napretka i Spartaka.