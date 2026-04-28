Na listi prekobrojnih za narednu sezonu, naravno nezvaničnoj, nalaze se igrači od kojih su očekivanja bila daleko veća – vezista Tomas Handel i štoper Rodrigao saznaje "Sport klub".

Mahmadu Bađo je takođe razočarao, ali očekuje se da u skladu sa činjenicom da je mlađi od Handela i ima manju platu, ostane i pokuša da pokaže da obeštećenje od 3.500.000 miliona evra nije bačen novac.

Handel je dobio milionsku platu, nije je opravdao i Dejan Stanković u njemu ne vidi rešenje za narednu sezonu. Daleko više, sa krupnim razlogom, veruje Elšniku.

Vidi u Crvenoj zvezdi potencijal u Učeni, uz nadu da Veljković i Eraković mogu bolje, dok Rodrigao ima dozvolu da ode. Stigao je bez obeštećenja, pa tako i može iz kluba.

Nemanja Radonjić i Omri Glazer završavaju ugovore sa Crvenom zvezdom i neće biti produženi, uveliko su u potrazi za novim klubovima.

Ostaje da se vidi ko će na "Marakanu" i kakvi su tu planovi crveno-belih...