Dok Crvena zvezda slavi svoju 37. titulu u istoriji kluba, na "Marakani" se radi i na transferima za narednu sezonu. Prvi na redu za odlazak je Felisio Milson.

Krilni fudbaler iz Angole izgubio je mesto u beogradskom timu, te je zimus prosleđen na pozajmicu u Al Džaziru, a kako navodi “Sportal”, u klubu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata su zadovoljni igrama ofanzivca i spremni su da plate otkupnu klauzulu koja iznosi 5.000.000 evra.

Isti izvor tvrdi da su za Milsona interesovanje pokazali i Al Vahda i Šabab Al Ahli, a crveno-beli su spremni da puste igrača da se opredeli u kom timu želi da nastavi karijeru.