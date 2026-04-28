Denver je pobedio Minesotu, a Srbin je upisao sjajan učinak.

Bio je to ukupno 23 tripl-dabl za srpskog asa u plej-ofu, čime se učvrstio na trećem mestu večne liste.

Više mečeva sa dvocifrenim učinkom u tri statističke kategorije imaju samo dve legende – Medžik Džonson i Lebron Džejms.

Medžik je u doigravanju 30 mečeva okončao sa tripl dablom, dok je Lebron, koji je i dalje aktivan za sada na 28 takvih mečeva.

Jokić je najviše tripl dablova u plej ofu, čak 10, imao u sezoni 2022/23 kada su Nagetsi osvojili titulu.